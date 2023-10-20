«التمييز» أيَّدت حبس 7 قضاة

الأولى

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف في قضية الإيراني فؤاد صالحي المتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال ورفض الطعون.

وكان حكم الاستئناف قضى بحبس 7 قضاة 7 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين 4 آلاف دينار و674 ألف دينار اضافة الى مصادرة المركبات التي تلقوها كهدايا، بينما برأت قاضيا واحدا، وقضت بحبس رجلي اعمال 12 سنة، كما قضت بحبس محام 10 سنوات وبحبس موظف في وزارة العدل 7 سنوات، والامتناع عن عقاب محامية وموظفين اخرين، والبراءة لموظفين اخرين.

يذكر ان النيابة طالبت بتأييد أحكام الحبس خلال طعنها الذي قدمته أمام محكمة التمييز.

وكانت محكمة الاستئناف خففت أحكاما بالحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق بعض المتهمين، كما ألغت إدانات البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم، وقضت بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات تلقوها هدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.