676 مليون دينار مكاسب البورصة في أسبوع

الأولى

رغم سخونة الاحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع احداث غزة الا ان بورصة الكويت استطاعت النجاة من الخسائر الفادحة التي طالت الاسواق العالمية والعربية، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 676 مليون دينار في أسبوع من 39.145 مليار دينار إلى 39.821 مليار دينار.

واكد محللون ان البورصة استطاعت التقاط الأنفاس مع تدخل المحافظ والصناديق الحكومية والخاصة على السوق للاستفادة من نتائج البنوك التي جاءت متميزة، بالاضافة الى استقرار اسعار النفط مما ساهم في كسر حاجز التراجعات التي شهدتها البورصة على مدار أربعة أسابيع على التوالي وصعدت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 1.9% وبنحو 582 مليون دينار من 30.788 مليار دينار إلى 31.37 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 95 مليون دينار من 8.356 مليارات دينار إلى 8.451 مليارات دينار.

وارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية بنسبة 0.01%، في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي شهدت القيمة السوقية تحسناً في 4 بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في 9 بورصات عربية أخرى.

وشهدت بورصات كل من قطر وأبوظبي ومسقط والسعودية تحسناً على صعيد القيمة السوقية بأقل من واحد في المئة.

في هذا الصدد، سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات على مستوى قيمة التداول التي بلغت 215.28 بالمائة، كما شهدت بورصات كل من مسقط والكويت وقطر والسعودية وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 7.23 و47.51 في المئة، وسجلت بورصتا مصر وعمّان تحسناً بأقل من واحد في المئة.

وتراجع حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنحو 17.27 في المئة، نتيجة تراجعه في 7 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 8 بورصات عربية أخرى.