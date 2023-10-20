توسع دائرة التحقق من المعاملات المالية غير المنضبطة

مال وأعمال

قالت مصادر رقابية لـ«النهار»، إن الجهات المعنية تعمل على إجراءات إضافية جديدة لضبط السوق مالياً في إطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهة وتحصين المعاملات الشخصية والمؤسسية من الاحتيال من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد كشفت عن تزايد حالات التحري والتدقيق والاستدعاء والتحقيق في معاملات الأشخاص والشركات غير الموثقة ومنها التحويلات الخارجية والروابط والايداعات غير المفوترة والزائدة عن الحدود المتاحة للدخل. وأكدت المصادر أن تنامي خطر عمليات النصب والاحتيال المالي خلال الفترة الماضية عزا بالجهات المختصة بطرق مكافحة جديدة وتعميمها على المؤسسات للحد من عمليات الاحتيال والنصب. وأوضحت ان الجهات الرقابية بصدد إعداد شفرات مستحدثة وجديدة وطرق مختلفة للرقابة المسبقة على عمليات الدفع الالكتروني، مؤكدة ان «الهاكرز» يعززون بشكل دائم من طرق الايقاع بالضحايا عبر ابتكار آليات نوعية وغير معهودة باستمرار. وذكرت أن القطاع المصرفي لم يدخر جهدا في التحذير والتوعية المستمرة للافراد والشركات للحذر من محاولات الاحتيال والنصب التي تستهدف الحسابات، مؤكدة ان نتائج تلك التوعية باتت واضحة الا أن عددا ليس بالقليل يقع فريسة لعمليات الاحتيال المالي. وأكدت المصادر توسيع الرقابة على الشركات في جميع التعاملات المالية سواء محلية أو دولية، حتى تكون في مأمن من العمليات المشبوهة. وطالبت المصادر جميع الجهات والشركات بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات لرفع كفاءة الأمن السيبراني، وتعزيز منظومة الحماية.

