676 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

رغم سخونة الاحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط مع احداث غزة الا ان بورصة الكويت استطاعت النجاة من الخسائر الفادحة التي طالت الاسواق العالمية والعربية حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 676 مليون دينار من 39.145 مليار دينار إلى 39.821 مليار دينار خلال أسبوع. واكد محللون ان البورصة استطاعت التقاط الانفاس مع تدخل المحافظ والصنايق الحكومية والخاصة على السوق للاستفادة من نتائج البنوك التي جاءت متميزة بالاضافة الى استقرار اسعار النفط مما أسهم في كسر حاجز التراجعات التي شهدتها البورصة على مدار أربع أسابيع على التوالي.

وصعدت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 582 مليون دينار من 30.788 مليار دينار إلى 31.37 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 95 مليون دينار من 8.356 مليارات دينار إلى 8.451 مليارات دينار.

وزاد المؤشر العام بنسبة 1.73 في المئة وبنحو 114.6 نقطة إلى 6737.5 نقطة، كما وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.88 في المئة وبـ 136.7 نقطة إلى 7375.79 نقطة، وصعد «الرئيسي» بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 63 نقطة إلى 5543.6 نقطة، وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 2 في المئة وبنحو 108.5 نقطة إلى 5488.74 نقطة.

وزادت وتيرة التداولات خلال الأسبوع، إذ ارتفعت الكميات الأسبوعية بنسبة 1.8 في المئة من 859.5 مليون سهم إلى 875.6 مليون سهم، وصعدت السيولة بنسبة 19.8 في المئة من 199.57 مليون دينار إلى 239.2 مليون دينار، كما زاد عدد الصفقات المنفذ في الأسبوع الماضي بنسبة 6.5 في المئة من 55.7 ألف صفقة إلى 59.3 نقطة. أما عن جلسة الامس فقد تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.17% و0.11% على التوالي، بينما ارتفع «الرئيسي 50» بنحو 0.23%، وزاد «الرئيسي» 0.12% عن مستوى أول من أمس الأربعاء.

