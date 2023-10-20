«أسواق المال» قدمت 6 بلاغات إلى النائب العام

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال ، تقديم 6 بلاغات إلى النائب العام؛ عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

ويأتي ذلك لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة سابقا) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (118/2022 مجلس تأديب 73/2022 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار بتاريخ21 مايو 2023. وقدمت الهيئة بلاغاً آخر بشأن عدم التزام المبلَّغ ضدهما (شركة مدرجة سابقا ورئيس مجلس إدارتها) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم ( 50/2022 مجلس تأديب 7، 8، 9، 10، 12، 13/ 2021 بلاغات)، رغم إعلانهما بالقرار بتاريخ 21 فبراير 2023.

كما قُدم بلاغ لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء لجنة التدقيق السابقين والحاليين بالشركة) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (81/2022 مجلس تأديب 11/2022 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار بتاريخ 15 فبراير 2023.

وتم تقديم بلاغ لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة سابقا وأعضاء مجلس إدارتها) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (83/2022 مجلس تأديب 42/2022 هيئة)، رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 21/02/2023.

كما تقدمت «الهيئة» ببلاغين يتعلق أحدها بعدم التزام المبلَّغ ضدها (شركة مدرجة سابقا) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة في القرار رقم (94/ 2022 مجلس تأديب - 88/ 2022 هيئة)، رغم إعلانها بالقرار بتاريخ 15 يناير 2023.

