تحسن أداء البورصات العربية رغم تراجع 9 أسواق

مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية بنسبة 0.01 %، في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي شهدت القيمة السوقية تحسناً في 4 بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في 9 بورصات عربية أخرى.

وشهدت بورصات كل من قطر وأبوظبي ومسقط والسعودية تحسناً على صعيد القيمة السوقية بأقل من واحد في المئة.

وارتفعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023 بنحو 3.80 بالمئة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في 8 بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في 7 بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات على مستوى قيمة التداول التي بلغت 215.28 بالمئة، كما شهدت بورصات كل من مسقط والكويت وقطر والسعودية وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 7.23 و47.51 بالمئة، وسجلت بورصتا مصر وعمّان تحسناً بأقل من واحد بالمئة. وتراجع حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنحو 17.27 بالمئة، نتيجة تراجعه في 7 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 8 بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، تقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنحو 108 بالمئة، وشهدت بورصات كل من أبوظبي والسعودية ومصر ارتفاعاً بنحو 14.10 و24.44 و31.91 بالمئة على التوالي.

كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت وعمّان ارتفاعاً بنسب بلغت 1.34 و5.45 و12.09 في المئة على الترتيب. فيما شهدت بورصة بيروت تحسناً بأقل من واحد بالمئة.

وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.70 بالمئة، ما يعادل 3.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.79 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس من شهر أكتوبر 2023.

