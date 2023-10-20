قوة الدينار الشرائية تدعم الواردات.. والصين أنموذج

مال وأعمال

تدعم قوة الدينار مستوى الواردات الخارجية، حيث تمثل قيمته قوة شرائية عالمية ملحوظة، خاصة من الدول الأعلى تصديراً وعلى رأسها الصين، فسعر الدينارالبالغ تقريباً 23.65 يوان يعزز عمليات الشراء ويرفع حجم التعاون التجاري بشكل ملحوظ. ويمثل الدينار القيمة الاعلى بين العملات العالمية، ويرتكز على سلة عملات رئيسية وعلى احتياطات واصول ضخمة في الداخل والخارج، كما تمثل السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي حائط صد منيع وحصين للعملة المحلية. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للكويت في السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما عام 2022 أكثر من 31 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها %42. كما أن الكويت مصدر مهم للنفط والبتروكيماويات للصين، وهو يعزز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2022، وفقاً لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، 31 مليار دولار. وبلغت صادرات الصين إلى الكويت 6 مليارات دولار، فيما بلغت وارداتها من الكويت 26 ملياراً، وهذا رقم ضخم جداً ويؤكد أن الكويت أصبحت شريكاً مهماً للصين التي تحتل المرتبة السابعة في عدد مصدري النفط، كما أن الصين باتت أكبر شريك تجاري للكويت. وتستمر الشركات الصينية في مشاريع طاقة وبنية تحتية في الكويت، حيث يمكن تنويع الاقتصاد الكويتي من خلال الاعتماد على الصين وزيادة التعاون معها. وتعد أيضاً أول بلد عربي استثمر في الصندوق السيادي الصيني، بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2005، فضلاً عن أنها أول دولة عربية وقّعت مع بكين مذكرة التفاهم بشأن مبادرة بناء الحزام والطريق، لافتاً إلى أن الثقة السياسية بين البلدين تتعمّق بشكل ملحوظ.