«الوطني» يُطلق ثورة في معارض التوظيف باستخدام «AR»

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني المشاركة الفاعلة في مختلف معارض التوظيف المحلية وكان آخرها معرض «وظيفتي» الذي يعد أكبر معرض توظيف على مستوى الكويت. بالإضافة إلى ذلك، قطع البنك شوطاً كبيراً على مدار العام في وضع أسس متينة لقوى عاملة شاملة وقواعد لبيئة عمل متنوعة وداعمة قائمة على قيم البنك وثقافته المؤسسية.

وبهذه المناسبة قال المدير العام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «نحن سعداء بهذه المشاركة المميزة للبنك في أكبر معرض توظيف في الكويت ورعايته لهذا الحدث الكبير كراعٍ بلاتيني لجذب المواهب والكفاءات الكويتية التي يحتاجها البنك لمواصلة مسار نموه وابتكاره». وأكد العبلاني على أن البنك يتبني بشكل متزايد نهجاً رقمياً في جذب وتقييم وتطوير الخريجين، ودمج التقنيات والأدوات والتفكير الجديد في هذه العملية، حيث ومن خلال القيام بذلك، يتعامل البنك مع هذه المجموعة المستهدفة بالتحديد بطريقة يألفونها في حياتهم اليومية.

وأضاف العبلاني أن الموارد البشرية للمجموعة وضمن خططها في عملية التحول الرقمي أجرت أتمتة للعديد من عملياتها بما في ذلك خطوات مرتبطة بعمليات التوظيف وعملية تأهيل الموظفين الجدد بالتعاون مع فريق استقطاب المواهب.

وأشار إلى أن الأولويات الاستراتيجية للموارد البشرية للمجموعة تتمثل في بناء بنك جاهز دوماً للمستقبل عبر العديد من الأدوات والخطط التي يتم تطبيقها منها استحداث مفهومًا شاملاً جديدًا لإدارة القوى العاملة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء وتعزيز ثقافة البنك بين موظفيه.

من جانبها، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي إن مشاركة البنك هذا العام تشكل تجربة فريدة وستحدث فارق في مفهوم عملية التوظيف وجعلها أكثر ديناميكية تلائم جيل الألفية، من خلال جناح المعرض الذي تضمن NBK VirtuGate «بوابة الوطني الافتراضية» والتي استخدمت تقنيات الواقع المعزّز لتوفير تجربة تحاكي تماماً طبيعة العمل في المقر الرئيسي للبنك.

وأوضحت قائلة: «أولوياتنا هي الحفاظ على معدل توطين الوظائف ومواصلة التزامنا بتوسيع نطاق استقطاب المواهب المحلية والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة بما يتسق مع رؤية الكويت الجديدة 2035.»

وأضافت: «تعتبر الرفاهية الجسدية والنفسية والمالية لثروتنا البشرية من أهم العناصر الأساسية لضمان توفير بيئة عمل ناجحة. وفي سياق إدارة القوى العاملة، يحرص بنك الكويت الوطني على ترسيخ عناصر نظام إدارة الموارد البشرية للمجموعة وثقافته التنظيمية بما يضمن اكتساب المواهب وتطويرها وإشراكها والاحتفاظ بها، وبالتالي تعزيز تميزنا في الخدمة، فضلاً عن المرونة في إدارة أعمالنا».

ثورة في عالم التوظيف

خلال مشاركته في المعرض قدم بنك الكويت الوطني نموذجا جديدا يمثل ثورة في عالم التوظيف، حيث قدم موظفو مجموعة الموارد البشرية في جناح الوطني داخل المعرض للشباب المشاركين صورة تحاكي بيئة العمل داخل المقر الرئيسي للبنك من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز ونظارات البعد الثالث 3D.

هذه التقنية ستنقل الشاب الراغب في التقدم للوظيفة في جولة تحاكي تماما طبيعة العمل في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، حيث ستوضح له الإدارات والأقسام المختلفة وبيئة العمل وكذلك المطاعم والنادي الصحي وعيادة البنك.

