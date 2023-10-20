«المتحدة لإدارة المرافق» نظَّمت ورشة لتطوير مهارات كوادرها

مال وأعمال

نظمت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) ورشة عمل حول التفكير النقدي وذلك بالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، حيث قدمت الورشة م. مها البغلي وهي متخصصة في مجال التفكير النقدي ولها سجل حافل في تقديم الورش والدورات التدريبية، حيث قامت بتوجيه المشاركين خلال الورشة وقدمت لهم رؤى قيمة حول كيفية تطبيق التفكير النقدي في سياق العمل والحياة اليومية.

وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في بيان صحافي، ان الشركة تبذل جهودا كبيراً من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين وصقل مهاراتهم في سبيل تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار والتفكير النقدي عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم عبد اللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) عن سعادته بتنظيم ورشة العمل التي حضرها العديد من الموظفين بالشركة والتي هدفت إلى إلى تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الموظفين، وهو أمر يعتبر أحد الأسس الرئيسية للنجاح في مجال إدارة المرافق، مؤكداً على أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة المتحدة لإدارة المرافق بتطوير مهارات موظفيها وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والتطور.

وذكر عبداللطيف أن الشركة مستمرة في تنظيم العديد من ورش العمل للموظفين خلال الفترة المقبلة لتنمية الموارد البشرية، من خلال إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية للموظفين.

من جانبها، صرحت م.مها البغلي المديرة التنفيذية لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بأن هذه الورشة تميزت بتمارين عملية تفاعلية وفقرات نقاشية حية، مما ساهم في تحفيز المشاركين وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير النقدي على أرض الواقع. تضمنت هذه الفقرات الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والآراء والعمل معًا على حل تحديات ومشكلات معقدة.

وقد أثنى الحضور على هذه الورشة وأهميتها وإسهامها في تطوير طرق التفكير والتعامل، خاصة ما احتوته الورشة من نقاش مثمر وعصف ذهني.

