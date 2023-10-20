«KIB tkaful»: جوائز قيمة للعملاء عبر «السوشيال ميديا» للشركة

مال وأعمال

تواصل شركة «KIB tkaful» استراتيجيتها المستمرة في التواصل مع عملائها من كل القطاعات لتقديم كل ما هو جديد ومتنوع لخدمتهم، وفي مقدمتها تنظيم مسابــقــات لعملاء الشركة، حيث يتـم إجراء سحوبـــات أسبوعية وشهرية للعملاء، ويحصل الفائزون على هدايا وجوائز قيمة نقدية وعينية.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة «KIB tkaful» عبدالرحمن العطار ان عدد المستخدمين لخدمات «KIB tkaful» على الإنترنت قد ارتفع بنسبة كبيرة مع تنظيم المسابقات عبر مواقع السوشيال ميديا التابعة للشركة «تويتر»، «انستغرام» و«فيسبوك»، لافتا الى أن الجوائز تتضمن مبالغ نقدية او هدايا ثمينة يتم توزيعها تتضمن مفاجآت تحقق رغبات العملاء والمتابعين.

واشار العطار الى أن الهدف من هذه المسابقات هو ربط العملاء بمواقع الشركة على السوشيال ميديا، حيث يتم من خلالها تعريف العملاء بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، مبينا أن «KIB tkaful»، تستهدف من خدماتها المتنوعة تقديم كل ما هو جديد ومتميز في قطاع التأمين التكافلي، لزيادة حصتها السوقية بين الشركات العاملة في القطاع.

ودعا العطار عملاء الشركة إلى مواصلة الاعتماد على خدمات في موقع «KIB tkaful» والاستفادة من مزايا السرعة والثقة والأمان في الاستخدام مع جوائز الحملة التى ستقدم المزيد منها بشكل شهري خلال الفترة القادمة، لافتا الى ان العملاء اعربوا عن تقديرهم للاهتمام الذي يبديه بالتطورات التقنية وسعيه الدائم لتوظيف احدث التطورات في هذا المجال لخدمة عملائه والواقع الاقتصادي الكويتي بشكل عام.

