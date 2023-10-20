%16.3 ارتفاعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر بنسبة 16?3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 77?8 مليار ين (519 مليون دولار) وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وثمانية أشهر.

وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 20?1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 102?9 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 10?1 في المئة لتصل إلى 25?1 مليار ين (168 مليون دولار).

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 42?4 في المئة ليصل إلى 734?1 مليار ين (5?9 مليارات دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94?9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 32?5 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 19?4 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.

وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 62?4 مليار ين (417 مليون دولار) على خلفية الطلب القوي على السيارات وانخفاض فواتير الطاقة.

وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 4?3 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالمبيعات القوية للسيارات وقطع غيار السيارات والأدوية فيما انخفضت الواردات بنسبة 16?3 في المئة مع انكماش أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

