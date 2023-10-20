البورصة نظمت جلسة توعوية

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أقامت بورصة الكويت جلسة توعوية قدمتها

د. ميرفت الصالح، استشارية عامة لاورام سرطان الثدي وبروفيسور في كلية الطب بجامعة الكويت وأول عضو في زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية يرخص لها في المملكة العربية السعودية لممارسة مهنة الطب، لموظفات البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة لموظفات شركات الوساطة المالية المتواجدة في مبنى البورصة، وذلك مواصلةً لحملتها التوعوية الخاصة بسرطان الثدي.

كما اشتملت الحملة نشر سلسلة توعوية على منصاتها للتواصل الاجتماعي، والتي تناولت تفاصيل عن المرض وفوائد الكشف المبكر عنه. إضافةً إلى ذلك، اضاءت البورصة مبناها باللون الوردي، اللون المرتبط بسرطان الثدي منذ عام 1992، منضمة إلى العديد من المباني في الكويت وحول العالم.

هذا وأكدت د. ميرفت الصالح خلال الجلسة التوعوية فوائد الكشف والفحص المبكر، وأشادت بمبادرة البورصة في رفع مستوى الوعي حول المرض، قائلة: «مع التطورات الحديثة في المجال الطبي، أصبحنا قادرين بصورة كبيرة على إنقاذ حياة الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي، بالاضافة إلى جميع أنواع السرطان تقريباً، وخاصةً إذا تم اكتشاف المرض في وقت مبكر. أتوجه بالشكر لبورصة الكويت على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات المنتظمة والكشف الذاتي في مكافحتنا لسرطان الثدي». كما تعاونت بورصة الكويت في هذه المبادرة مع MedCell لتزويد الحضور بإجراء فحوصات الدم المجانية، وفحوصات تكوين الجسم، إضافة إلى فحص الضغط والسكر في مقر البورصة، حيث تسهم هذه الفحوصات في الكشف المبكر. كما تم تقديم قسائم خصم حصرية للحضور على التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير الإشعاعي للثدي في مختبرات MedCell للتحقق من الأورام والأجسام الغريبة القريبة من سطح الجسم.

