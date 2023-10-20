«التجاري» يدعم شهر التوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

نظم البنك التجاري يوماً خاصاً للموظفين بالتعاون مع كافيه «لوميير» وتم توفير خصم خاص لهم وكذلك حث الموظفين على ارتداء اللون الوردي دعماً لهذه المناسبة باعتباره رمزاً دولياً للتوعية بسرطان الثدي. وفي تعقيبها على جهود البنك التوعوية في المجالات الصحية، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك -أماني الورع «يولي البنك اهتماماً خاصاً لمكافحة مرض السرطان بشكل عام وذلك من خلال برامج توعوية تنسجم مع سياسته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية لتوعية المجتمع بشكل عام، والمرأة وموظفاته بشكل خاص بسرطان الثدي.

وأضافت أماني الورع مبينة أن البنك يشجع النساء بشكل عام على القيام بالفحص المبكر في شهر أكتوبر كونه يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، التي تطلقها منظمة الصحة العالمية في شهر اكتوبر من كل عام في مختلف أنحاء العالم لزيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وضرورة إجراء الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض». واختتمت أماني الورع مؤكدة أن جهود البنك وحرصه على تفعيل برامج التوعية الصحية لم يقتصرا على ذلك، إذ قام البنك بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد بتقديم خصم خاص للموظفات عند إجراء الفحص المبكر والكشف عن هذا المرض للوقاية منه إيماناً من البنك بأن الوقاية خير من العلاج.

