الضبابية تسيطر على الأسواق مع تصاعد أحداث غزة

مال وأعمال

تهيمن الضبابية على الأسواق في الفترة الأخيرة مع تصاعد الاشتباكات ما بين حماس والكيان الصهيوني، حيث تدخل الحرب أسبوعها الثاني.

تصريحات عديدة شهدتها الأسواق من قبل مسؤولين وخبراء في هذا الإطار، منهم من يتوقع تداعيات قليلة على الأسواق، إذ إن الأطراف الحالية في الحرب ليست ضمن الأكثر مصدرين فيما يتعلق بمنتجات الطاقة. بينما يتوقع آخرون تداعيات مستقبلية طويلة الأمد على السوق وتحديدا على صناعة الطاقة.

وبحسب تقرير لـ«رويترز»، قد يستغرق التأثير بعض الوقت حتى يصبح واضحا، وسيعتمد على مدة استمرار الحرب، ومدى حدتها، وما إذا كان سينتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة. قد تزيد حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع الاشتباكات، الضغوط على محافظي البنوك المركزية من مكافحة في اتجاهات تضخمية جديدة. تعتبر المعضلة الرئيسة بالنسبة للبنوك المركزية هي ما إذا كان من المحتمل أن يؤدي الوضع الحالي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار، فالمنطقة ليست موطنا لكبار منتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضا لممرات الشحن الرئيسة عبر خليج السويس. وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أخيراً باعتباره خطرا محتملاً على توقعاتهم لتخفيف التضخم تدريجيا، وقالوا أيضا إنهم يشعرون أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يتجنب الركود، في غياب نوع من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.

وتترقب الأسواق رد فعل اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك ارتفاع آخر في الأسعار قادم، في حين أن التداول في أسواق السندات والأسهم في الأيام المقبلة سيظهر مدى تفاؤل أو عدم تفاؤل الأسواق في هذا الإطار.

قالت مجموعة «سيتي غروب»، إن استمرار تصاعد الحرب في غزة قد يؤثر على توصيتها الأخيرة بتخفيف وزن أسهم الطاقة العالمية في المحافظ الاستثمارية، ما يعني أنها قد تتجه نحو التوصية بشراء أسهم الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط المحتملة.

وكانت «سيتي غروب» قد أشارت أخيراً إلى أن التوترات بين غزة والكيان الاسرائيلي سيكون لها تأثير طويل الأمد على أسواق النفط.

أما بنك «غولدمان ساكس» فقال في مذكرة للعملاء، إنه لا يرى أي تأثير كبير فوري على مخزونات سوق النفط في المدى القريب من الاشتباكات التي تحصل ما بين فلسطين والكيان الاسرائيلي. هذه المذكرة صدرت في أولى أيام الاشتباكات مما يعني أن الأسواق لا تزال تترقب إمكانية صدور تصريحات أخرى من قبل البنك الأميركي.

