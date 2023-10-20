«نستله» أغلقت «مؤقتاً» مصنع إنتاج في الأرض المحتلة

مال وأعمال

قالت شركة نستله إنها «أغلقت مؤقتا» أحد مصانعها للإنتاج في الكيان الاسرائيلي «كإجراء احترازي»، لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق بالتصعيد في غزة. وأوقفت شركات عالمية عدة مؤقتا بعض عملياتها في الكيان الاسرائيلي وطلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد أن بدأ التصعيد في غزة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله في اتصال مع الصحافيين بشأن الأرباح «نركز على سلامة زملائنا وموظفينا. ليس لدي أي تعليق على تطور الأعمال.. اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة».

