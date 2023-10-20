«عِلم» أبرمت 3 مذكرات تفاهم في معرض «جيتكس 2023»

مال وأعمال

أبرمت شركة «عِلم»، 3 مذكرات تعاون على هامش مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس للتقنية 2023»، منها مذكرتا تفاهم لتطوير التعاون مع كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، كل من الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» د.ر عبدالرحمن الجضعي؛ ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الهنانده. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين الجانبين لتحفيز النمو على صعيد التكنولوجيا الرقمية.

ومن جهة أخرى، وقَّعت «عِلم» مذكرة تفاهم مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من مدير عام الخدمات الدولية في شركة «عِلم» حكيم الرشيد؛ والرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال بيطار.

كما وقَّعت «عِلم»، مذكرة تفاهم مع شركة «أونك» العمانية، ووقَّع مذكرة التفاهم من جانب شركة «عِلم» الرئيس التنفيذي د. عبدالرحمن الجضعي، ومن جانب شركة «أونك» العمانية رئيسها التنفيذي د. راشد بن الغيلاني.وأكَّد المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة «عِلم»، ماجد العريفي، على أهمية التعاون القائم مع «أونك» كشريك استراتيجي لـ «عِلم» في سلطنة عُمان، موضحاً أن الشركة تتميز بخبرة واسعة في السوق العماني، ما يسهل على «عِلم» تقديم خدماتها وحلولها في هذه السوق الحيوية والوصول إلى قطاعات عديدة. كما أشار العريفي إلى حرص شركة «عِلم» على توطيد أواصر تعاونها وشراكاتها مع العديد من الجهات الفاعلة في أسواق المنطقة في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز حضورها الإقليمي، ومكانتها كشريك رقمي مفضل لشبكة واسعة من المؤسَّسات والأفراد، ومحرك رئيس للتحول الرقمي على مستوى القطاعين العام والخاص.

