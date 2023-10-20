تراجع النفط مع انخفاض مخاوف اضطراب الإمدادات

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، ومحت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إثر عدم ورود مؤشرات على دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على الكيان الاسرائيلي، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.3 دولار إلى 90.20 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها اليوم (الجمعة) 57 سنتاً إلى 87.75 دولاراً للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمب فتراجعت 1.02 دولار إلى 87.30 دولاراً للبرميل. وقفزت أسعار النفط بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على الكيان الاسرائيلي بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات. وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 6 أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

