الجامعة الأميركية الدولية «AIU» تتعاون مع «بيتك»

مال وأعمال

في خطوة جريئة ومهمة نحو تعزيز التحسين الأكاديمي والتدريب المبتكر والمبادرات البحثية الرائدة، قامت الجامعة الأميركية الدولية (AIU) وبيت التمويل الكويتي (KFH) بتوقيع مذكرة تفاهم في 20 سبتمبر 2023 في المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي. مثّل الجامعة الأميركية الدولية في هذا التوقيع التاريخي، نائل العوضي، عضو مجلس إدارة الجامعة، في حين مثل بيت التمويل الكويتي زياد العمر، رئيس الموارد البشرية للمجموعة. والجامعة الأميركية الدولية AIU، مؤسسة ملتزمة بشدة بتشكيل المستقبل، وهي تعمل على مواءمة رؤيتها مع رؤية الكويت 2035، وهي خطة وطنية للتحول والتنمية. وتعد هذه الشراكة مع بيت التمويل بمثابة شهادة على دور الجامعة الأميركية الدولية المتفاني والثابت للمساهمة في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الكويت. وسوف تستكشف الجامعة الأميركية الدولية AIU وبيت التمويل الكويتي معاً حدوداً جديدة للأبحاث، وتسخير قوة التكنولوجيا المتطورة، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في عالم التمويل وخارجه. وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مركز ديناميكي لتبادل المعرفة الذي يتجاوز الحدود ويزرع الابتكار في جوهره.

إن الجامعة الأميركية الدولية AIU متحمسة لهذه الرحلة التحويلية التي شرعت بها مع بيت التمويل الكويتي وهي واثقة من أن هذه الشراكة لن تؤدي إلى تمكين طلاب الجامعة فحسب، بل ستساهم أيضاً في تقدم وازدهار الكويت والمجتمع الدولي الأوسع.

