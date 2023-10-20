«بيتك كابيتال»: 30.13 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك

مال وأعمال

أشار تقرير «بيتك كابيتال» الى انه على جانب أسعار الفائدة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، كانت أسعار الفائدة المستهدفة لبنك الاحتياط الفيدرالي عند 5.50%، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. وكانت المعدلات المستهدفة في 30 يونيو 2023 عند 5.25%. بينما قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50% خلال نفس الفترة.

وأعلن بنك إنجلترا أيضًا عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%. ومن جهة أخرى، أعلنت الصين عن خفض سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي على الإقراض 3.45%. وفي الوقت ذاته ، رفعت تركيا سعر الفائدة المستهدف إلى 30% مقارنةً بمستوى الربع السابق البالغ 15%.

وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، فمن الواضح من اجتماعات البنوك المركزية التي اختتمت أخيراً أن الموضوع السائد هو «ارتفاع لفترة أطول». ولا تزال توجيهات البنوك المركزية متشددة ، ويرسم الاحتياطى الفيدرالي رسمًا بيانيًا يوضح المكان الذي يعتقد كل عضو في اللجنة أن أسعار الفائدة ستكون فيه ، فقد صوتت الأغلبية لسعر 5.75% خلال عام 2023. أما بالنسبة لعام 2024، فهو إما إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو إجراء تخفيضات أقل من المتوقع، في حين أشار البيان الصحافي لسياسة البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم سيحافظون على أسعار فائدة أعلى «لمدة طويلة بما فيه الكفاية “

يعد التضخم محركًا رئيسيًا للمعدلات المستهدفة على الرغم من أن الانخفاض كان ثابتًا نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة. ونرى أنه في ظل القيود المفروضة على الإمدادات، ستستمر أسعار الطاقة في البقاء مرتفعة مما يدعم ارتفاع مستويات التضخم في الأشهر المقبلة.

مستجدات سوق الصكوك

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الرئيسية 30.13 مليار دولار بنهاية 30 سبتمبر 2023. وعند مقارنتها على أساس ربع سنوي ، ارتفعت الإصدارات بنسبة 35.37% مقارنة بشهر يونيو 2023. وبلغت الإصدارات 22.26 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وكان الربع الثالث مزدحما بالاصدارات ، حيث شهد إصدارات عديدة، مثل إصدار البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهي صكوك مدتها 5 سنوات بمعدل ربح قدره 4.906%. تلته الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار وتم إصدار الصكوك لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.50%.

كما تم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار من قبل شركة تنمية الطاقة العمانية ، حيث قامت شركة «بيتك كابيتال» بدور وكيل الاكتتاب المشارك. وقد نجحت شركة تنمية الطاقة العمانية في طرح صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بمعدل ربح 5.875%، وقد تجاوز الاكتتاب فى الإصدار 5.5 أضعاف المبلغ المطلوب، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 5.5 مليار دولار أميركي.

وكان حجم الطلبات متنوعاً بشكل جيد، حيث حصل المستثمرون في أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 45% و41% على التوالي، في حين حصل مديرو الأصول والصناديق والبنوك على 44% و40% على التوالي.

وتشمل الإصدارات الأخرى قيام مصرف أبو ظبي الإسلامي بجمع 750 مليون دولار، وإصدار صكوك من الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات بمعدل ربح 7.250%.

وجمعت شركة المراعي السعودية صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.233%.

أداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك

أغلق مؤشر بيتك كابيتال للصكوك ذات العائد الإجمالي عند 119.98 نقطة، بارتفاع 2.16% على أساس سنوي، بينما أغلق مؤشر داو جونز للصكوك بمكاسب 0.95% خلال الفترة نفسها.

