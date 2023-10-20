«الأهلي المتحد» تّوج 10 رابحين في سحب « الحصاد ا»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد ، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 18 من شهرأكتوبر الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاماً بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم : علي حسوني عويص، وعماد إبراهيم جابر الجابر، ومبارك فهد مبارك النويف، وعبدالعزيز سمير الزنكي ، وشيخة حمد بدر الزيادي، وحسن محمد حسين طالب، وعبدالرحمن حسين سرور، ودانة عبدالوهاب علي البناي، ورجاء محمد ديب البحيصي، وداود سلمان أحمد الزاير.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

