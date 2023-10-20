الذهب يحوم قرب أعلى مستوى

مال وأعمال

حامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولاراً للأونصة بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1959.70 دولاراً.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك: «صمود الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، هو بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية»، نقلاً عن وكالة «رويترز». وارتفع الذهب، الذي عادة ما يكون ملاذا استثماريا آمنا في أوقات عدم اليقين سياسيا وماليا، أكثر من 130 دولارا أو ما يقرب من 8% منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في السادس من أكتوبر.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عوائد ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.86 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 881.24 دولاراً، كما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1125.35 دولاراً.

