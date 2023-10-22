خلل في الرؤية

آراء

أحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الأول من يناير 2023 بأن عدد الكويتيين يبلغ مليوناً و517 ألفاً و76 كويتياً وكويتية، بنسبة 32% من إجمالي السكان، كما أشارت إلى أن عدد الكويتيين من الولادة حتى 39 عاما يبلغ مليونا و124 ألفا، أي بنسبة 74% من إجمالي الكويتيين بفارق طفيف فالذكور 49% والإناث 51%.

ما ذكرنا من أرقام ونسب هي مؤشرات مهمة يجب أن يستوعبها صانعو رؤية واستراتيجية البلد، فمن أكبر الأخطاء بأن نرسم الاستراتيجية بواقع الحال وكأنها تخدم جيل صُناعها ظنا بأنهم هم المستقبل وهم العنصر المؤثر، وهنا لنا وقفه أقول فيها إن المستقبل له قادته وإن شباب حديثي العمل وحديثي التخرج فعليا هم من ستأخذهم رحلتهم المهنية في التدرج فمنهم من يبني ومنهم من يشرف ومنهم من يدير، شباب سوف يتسلمون زمام المسؤولية وتقع على عاتقهم القيادة والإنجاز.

سؤال هل تم إعداد الأجيال لهذه الرؤية؟

نأخذ نفسا عميقا،،،

للأسف نعيش أزمة فعلية من جودة التعليم وتطوير الأجيال بما يحتاجه مستقبل الأعمال من تخصصات، ونعيش خللاً واضحا في الربط بين سوق العمل وخريجي الجامعات والمعاهد ومن العجب أن الجامعات والبعثات لاتزال تقبل الكثير في تخصصات أصلا لا سوق لها أو تشبعت من كثرة خريجيها، لينتج عن هذا الخلل تكدس طلبات العمل لحديثي التخرج وأحيانا يضطر الشاب إلى العمل في مكان بعيد عن تخصصه وفي داخل بيئة يفقد فيها الطموح والحماس، وتكثر البطالة المقنعة وتكثر هجرة الشباب الذين يبحثون عن بيئة داعمة للنجاح.

يجب أن يدرس هذا الملف بشكل متكامل وأن يعين جهاز رقابي يعمل على إيجاد الحلول ومتابعة تحقيقها من خلال نظام متطور يضمن حقوق الجميع، وقد يبدأ الحل في تعديل التركيبة السكانية والعمل على تكويت القطاعات الحيوية والحساسة، واستحداث النظم التي تراقب مؤشرات جودة الأعمال وتطوير العنصر البشري، والتعليم هذا العنصر الأكثر حساسية يجب العمل على رفع مستوى الجودة فيه واستحداث مناهج وتخصصات وأسلوب متطور يغير من الوضع الحالي، كما أن للقطاع الخاص دور في تحمل مسؤوليته في توظيف الشباب والعمل بشكل جاد على تطويرهم وإشراكهم في الابتكار والتقدم.

