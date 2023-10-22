غزة بين البقاء والفناء

آراء

يخطئ من يظن أن إبادة شعب أمر يسير، وأن اغتصاب أرض أمر آخر، ويفشل من يحاول أو يُشبه له بأن اجتياح غزة، أو القضاء على شعبها، أو استباحة أراضيها يمكن أن يكون سهل المنال.

غزة العصية تم هدمها مرات عدة، وبإرادة الحديدية أعاد شعبها إعمارها، وغزة المقاومة تم احتلالها أكثر من مرة، وبفدائية أبنائها تحررت وأعادت الحياة للمقيمين على أرضها.

من هنا كانت المواقف العربية والدولية، والمشاوير المكوكية لوزير الخارجية الأميركي بلينكن ما بين القاهرة وتل أبيب وعَمّان والرياض.

في كل مشوار يبدي الوزير الأميركي تفهمه للوضع الخطير في غزة، وفي كل بيان ينتهي إليه مع رفقائه في المنطقة يطالب معهم بوقف التصعيد وضبط النفس، مساوياً في كل مرة بين الضحية والجلاد، ومعلناً في تل أبيب بأنه يهودي ولا بد من القضاء على المقاومة الفلسطينية عن بكرة أبيها.

لم يقلها صراحة بأنه مع حل الدولتين، ولم يعلن أبداً بأن القدس الشرقية سوف تكون عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، وليست كذلك للدولة اليهودية المزعومة.

الموقف العربي ظل متأرجحاً حول فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات والمعونات ومواد الإغاثة والدواء والكساء والغذاء إلى الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة، والموقف العربي حتى اللحظة ربما لا يخرج عن استقبال العواصم المؤثرة لمسؤولين أمميين من كل حدب وكل صوب.

الاستثناء هو موقف دولة الكويت الشقيقة التي لم تلمح في الكوب الفارغ أية قطرة ماء، لا نصف ممتلئاً ولا هم يحزنون، لا سراباً على المدى المجحف في صحراء مترامية الأطراف، ولا حتى رجالاً يشدوا الرحال بعيداً عن الجفاف الذي يشقق الأرض، ويقتل الأطفال ويسفك الدماء، ويقضي على الأخضر واليابس كلما لاح في الأفق سراب جديد.

الموقف الكويتي القومي لم يكن بغريب على قادة وشعب دولة الكويت، فهي منذ اشتعال القضية الفلسطينية موقفها واضح ومساندتها أوضح، وخطابات التأرجح ما بين وبين لم نشم رائحة لها لدى أشقائنا على القرب منا.

لقد اعتبرت الكويت أنها في حالة حرب مع العدو الذي يقتل الأبرياء ويمنع الماء والهواء والكهرباء عن شعبنا العربي في غزة الذبيحة.

لقد قالها أكبر المسؤولين الكويتيين بكل صراحة ووضوح، وأعلنوها بكل تفانٍ وصدق وعدم مواربة أو مسك العصا أية عصا من المنتصف: سنكون في حالة حرب مع الإسرائيليين طالما أنهم لم يعترفوا بأن أي سلام لا بد أن يكون مقابل الأرض التي احتلتها منذ عام 1967م، وتلك التي يجري ضمها في كل معركة على مرأى ومسمع من العالم كله.

واليوم، وبعد المذبحة المروعة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 بريء في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، لن نقبل بأقل من رد الصاع صاعين، وليس فقط حل الدولتين.

غزة ليست في انتظار وساطة من أحد، ولا يتوقع شعبها مِنَّةً أو عطية أو مساعدة من مخلوق، فمن يذق طعم الموت في كل شهقة وزفرة، ومن يفقد أقرب المقربين له في كل لحظة وكل إشراقة شمس، ومن يصبح الموت لديه أقرب من الحياة، والأطلال أبقى من العمران، و«السيف أصدق أنباءً من الصحف»، فإنه لا يخشى في الموت لومة لائم، ولا يتوقع من القريب أو البعيد أي موقف متردد أكثر مما يحدث اليوم إقليمياً ودولياً.

أما الموقف العربي فمازال على المحك، مازال منكفئاً على سلامٍ واهٍ، على نتائج أبعد ما تكون عن الأمان لشعب عربي أعزل لا يمتلك مقومات الحياة ولا حتى للحظة واحدة قادمة.

الموقف العربي مازال على حافة المذبحة، يرصد أعداد القتلى والجرحى في كل يوم بل وفي كل دقيقة، ومازال هذا الموقف مشغولاً وللأسف الشديد في اجتماعات مع من يدعون الوساطة، ومع الأكثر انحيازاً للعدوان، وأكثر إيماناً بأن تصفية حماس لا يهم إن كانت تتحقق على حسب أرواح الأبرياء العُزل في غزة أم لا.

وها نحن الآن على مقربة من الكارثة ندعو الله جل وعلا أن يحرس مقدساتنا، ويحمي أهلنا في غزة، ويذود عنهم بطير أبابيل، وبحجارة من سجيل، والله الموفق وهو وحده المستعان.

