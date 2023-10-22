الحكومة.. والإجراءات الاستباقية

آراء

تواترت الأنباء المتباينة في الآونة الأخيرة حول مدى متانة الأمن السيبراني للأجهزة الإدارية ومواكبتها للتحول الرقمي والتطور في تقنية المعلومات واستحداثها لأنظمة التسلح والقوى الدفاعية التكنولوجية لمواجهة التحديات العالية الخطورة، والتصدي للتهديدات والهجمات والجرائم والقرصنة الإلكترونية، وما مدى فاعلية تعزيز آلية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني لحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية وسرية المعلومات الوطنية لضمان فضاء إلكتروني آمن ومستدام، لاسيما في ظل ما ورد عن - مكتب مكافحة الإرهاب – للمنظمة العامة للأمم المتحدة «أمن الفضاء الإلكتروني» والوثائق والمبادرات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وخطة العمل بشأن الأمن السيبراني التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ضمن جدول أعمال (2018).

الأمم المتحدة.. ومجلس الأمن

وحول ذلك فقد ورد عن الأمين العام للمنظمة العامة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة قائلاً: «يجب أن نظل يقظين في مواجهة التقنيات الخبيثة التي قد تعرض أمن الأجيال القادمة للخطر»، كما حذرت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح –إيزومي ناكاميتسو- أمام مجلس الأمن في يونيو 2021 خلال الاجتماع المنعقد لمناقشة السلام والأمن في الفضاء السيبراني قائلة: «إن التقنيات الرقمية تعمل بشكل متزايد على إجهاد المعايير القانونية والإنسانية والاستقرار الدولي والسلام والأمن»، الأمر الذي يدعو الحكومات صراحة الى ضرورة التسلح - الدفاعي - التكنولوجي لمواجهة كافة التحديات والتهديدات التقنية المستقبلية.

جامعة الدول العربية

في السياق ذاته، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (37/77) والصادر في ديسمبر 2022 بعنوان «برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤولة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي»، وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 160، فقد تم انعقاد الاجتماع التشاوري بين الدول العربية والأمم المتحدة - بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – حيث خلص الاجتماع الى نتائج حول مسودة «برنامج العمل للارتقاء بسلوك الدول المسؤولة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي»، لتكون بمثابة البوابة الرئيسة لعمل الحكومات العربية نحو فضاء سيبراني آمن ومستدام.

مبادرة.. حكومية

ضمن إجراءات حكومية ذات صلة.. فقد تشرفت بالتعاون مع وزير الإعلام الأسبق ضمن فريق لجنة الطوارئ لدعم العمل الحكومي في مواجهة تداعيات الجائحة – مايو 2020 - وكان ذلك بالتزامن مع إنطلاق الأعمال الحكومية الأولية نحو إعداد مشروع الحكومة الإلكترونية.. وحيث كان ذلك وكانت الأطر التخصصية العملية تشكل دافعاً رئيساً لترسانة عمل الفريق المكلف، فقد تقدمت بسلسلة من المشاريع والمبادرات في هذا الجانب، ارتكازاً على الأبواب والنتائج والتوصيات لرسالة درجة الماجستير التي حصلت عليها تحت عنوان «دور الحكومة الإلكترونية في مواجهة الإرهاب الإلكتروني»، وقد جاء من بين تلك المبادرات مقترح يتضمن البدأ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لتبادل ونقل الخبرات في مجال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والأمن السيبراني، لتعزيز العمل في الجهات التابعة للوزير، ومن ثم نقل تلك المبادرة لتشمل -كلياً- الجهاز الإداري الحكومي عبر عرض الوزير لها على مجلس الوزراء.. وعلى ذلك تم الوصول الى الاتفاق الأولي نحو إتمام التعاون الثنائي المشترك مع ممثل الوزارة في المملكة من قطاع الشراكات الدولية.. الى أن تقدمت بالطلب من الوزير نحو اتخاذ الإجراءات الرسمية في مخاطبة وزارة الخارجية لإتمام المبادرة - وتمت موافقة الوزير - إلا أن حل مجلس الأمة واستقالة الوزير حالا دون ذلك.

الخاتمة

ولما كان ذلك وكان الفضاء الإلكتروني ثورة عصرية لابد من الأخذ بها في مختلف الأعمال سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات أو على الجهاز الإداري الحكومي، مع الأخذ في الحسبان بوجوب تأمين فضاء المعلومات الرقمية وحمايتها واستدامتها، نجد في المقابل أن المبادرات والتوصيات والاعلانات الختامية للمنظمات والمنتديات والاتحادات واللجان الدولية ذات الصلة، قد رسمت خارطة الطريق – بشفافية ووضوح تامين - نحو أمن سيبراني مستدام.. وعلى ذلك نوجه رسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، والذي نجح نجاحاً كبيراً في متابعة وتقييم وتقويم الأداء الحكومي، للأخذ بما توقفنا عنده من مبادرة في تبادل ونقل الخبرات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية – قطاع الشراكات الدولية - ولاسيما أن المملكة عضو في مجموعة (G20) والتي تمثل أقوى الدول الاقتصادية على مستوى العالم أجمع.. وكذلك الأخذ بتقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الوثيقة رقم (C20/65-A) بند جدول الأعمال (PL1.4) والصادرة في 5 مايو 2020 المبادئ التوجيهية لاستعمال البرنامج العالمي للأمن السيبراني.. وتوصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) في هذا الشأن، وكذلك توجيه قياديي الجهاز الإداري الحكومي للأخذ بالإجراءات الحكومية - الاستباقية - لضمان فضاء إلكتروني آمن ومستدام.

