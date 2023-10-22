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في تاريخ البشرية يعود عمر الفلسفة إلى العديد من القرون على مر العصور، تطورت الفلسفة وتغيرت وفقًا للظروف والتحديات التي واجهتها البشرية، في هذا المقال، سنتناول مختصرًا مراحل تطور الفلسفة على مر العصور.

المرحلة القديمة:

تُعد المرحلة القديمة هي الفترة الأولى لتطور الفلسفة، تمتد هذه الفترة من العصور القديمة البدائية حتى العصور الوسطى المبكرة خلال هذه الفترة، تناول الفلاسفة القدماء المواضيع الأساسية مثل الوجود واللاشيء، الحقيقة والوهم والأخلاق، من أبرز الفلاسفة القدماء: سقراط، بلاتون، أرسطو، وأفلاطون.

المرحلة المسيحية:

في العصور الوسطى المتأخرة والحديثة المبكرة، تركزت الفلسفة حول المواضيع الدينية واللاهوتية، تأثرت الفلسفة الأوروبية خلال هذه الفترة بالمسيحية والأفلاطونية والأرسطية، ازداد اهتمام الفلاسفة بالمسائل العقائدية والأخلاقية، من أبرز الفلاسفة في هذه الفترة: أوغسطينوس، وتوما الأكويني، وأنسيلمو الكانتي.

العصر الحديث:

في العصر الحديث، تمحورت الفلسفة حول الموضوعات الشخصية والاجتماعية والسياسية، تحليل الإنسان والسعي لفهم العالم المحيط، أصبحت هي الهموم الرئيسية لفلاسفة هذه الفترة ظهرت تيارات كالإمبراطورية والتوجيه المعرفي والإيضاح والإشكالية والتفكير النقدي من أبرز الفلاسفة في هذه الفترة: رينيه ديكارت، وجون لوك، وجوته، وإيمانويل كانت، وهيغل، وفولتير.

العصر ما بعد الحداثة:

في العصر المعاصر، أصبحت الفلسفة أكثر تنوعًا وتعددًا من أي وقت مضى، بدأ الفلاسفة في استكشاف المواضيع الجديدة والمستحدثة مثل اللغة والجندر والسلطة والانحراف والمرأة والعولمة والعدالة الاجتماعية، تُعد التيارات الوجودية والتاريخية والتحليلية والماركسية والفينومينولوجيا والاستدلال الأخلاقي والأيديولوجية من الأهمية البارزة في هذه الفترة، من أبرز الفلاسفة في العصر المعاصر: مايكل فوكو، جان بول سارتر، مارتن هايدغر، جورج هيگل، وسلفواير، وبرتراند راسل، وجوستان غاردر.

في الختام، عمر الفلسفة قديم ومتجدد في الوقت نفسه تتطور وتتغير مع تغير طبيعة الإنسان وتطور المجتمعات وتحديات الحياة، تعمل الفلسفة على توفير إشراف نقدي وتفسير للعالم من حولنا وتوجيهنا في مواجهة القضايا الأخلاقية والفلسفية، تعتبر الفلسفة اليوم أكثر من مجرد دراسة عقيدة، بل هي علم راقٍ وشامل يتطلب الكثير من التفكير والتحليل، كما أن فهم الأشياء وتحديد ماهيتها بمنطق فلسفي هو العامل الرئيس في وجود الابتكارات والاختراعات فحين تفهم الأشياء تبدأ في محاكاتها ومحاولة تحقيق ما يحل المشاكل والمعوقات لكل خيال نرغب في تحقيقه.

وبهذا حتى اللحظة يكون عمر الفلسفة 2600 عام هذا ما وصلنا، والا فالإنسان بطبعه فيلسوف والا لما وعى اللغة وسمات الأشياء وفكر في ماهيتها فلا عمر للفلسفة لأنها قديمة وعميقة.

