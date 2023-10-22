الاخيرة

ماذا لو قامت الحكومة بفزعة للبلاد لتكون أكثر جمالاً وحداثة عما هي عليه الآن عن طريق تخصيص ميزانية لأجهزتها التي تتطلب تحديث وتجديد وتنظيف كل ما تطاله العين بالشارع داخل العاصمة وخارجها لتظهر الكويت بحلتها الجديدة.

وبتوضيح ذلك نوجزه بالنقاط التالية:

* إلزام الشركات المالكة والمستأجرة بأصباغ الأسطح والشبرات الظاهرة من على الجسور لإخفاء شكلها القبيح.

* إلزام شركات النظافة باستخدام أحدث الحاويات والآليات والمعدات والإشراف عليها ومتابعتها بتنظيف البلاد براً وبحراً مع رفع جميع الأنقاض القديمة.

* إعادة تأهيل وتجميل الحدائق العامة وزراعة الأشجار الملائمة لأجواء الكويت مع وضع مشرفين لمخالفة أعداء البيئة وتبليط منحنيات الجسور مع الاهتمام بنخيلها.

* إعادة صبغ الأرصفة وتسوية بلاط المشاة أينما وجد.

* معالجة الحواجز الاسمنتية بالطرق السريعة.

* توحيد شكل الاستراحات لمواقف شركات النقل العام بالشكل الجمالي.

* تحديث الإشارات المرورية وإضافة إشارة للمشاة كباقي الدول مع التشديد لمخالفة تخطي الخطوط الأرضية من المركبات.

* تغيير شكل المطبات مع إضفاء لون يميز موقعها ويبرزه.

وعليكم التكملة بشرط أن تكون الفزعة كاملة وليست جزئية لإظهار شكل الكويت الحديث.

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- صفات مكروهة -

الكذب والخيانة والنصب والاحتيال والعياذ بالله صفات تطبع بها الكثير من الناس بالدنيا دون الآخرة للسعي خلف مصالحها إلى أن طغت على نقيضها من الصفات الجميلة التي أيضاً يحتفظ بها كثير من البشر والحمد لله أما الكذب الذي احتل المركز الأول بينهما فهو العلامة الفارقة من خلال انتشاره ببرامج التواصل الاجتماعي بشكل يومي من أصحاب السوء الذين يتناقلونه لأهداف يسعون لتحقيقها لمصالحهم المادية والعدائية أو لبث الإشاعات لزعزعة أمن البلاد وعلى العاقلين من البشر أن يتجنبوا تلك الاخبار بعدم نشرها دون التأكد من معرفة مصدرها وليس من مرسلها، علماً بأن بعض الرسائل تصلنا من خارج البلاد يراد بها نشر الأكاذيب والأخبار لتثبيت الإشاعة وتأكيدها بين الكويتيين لذلك عليكم يا أهل الديرة الأوفياء وحفاظاً على أمن وأمان البلاد وطمأنينة شعبه أن لا تتناقلوا الاخبار من غير مصدرها الحكومي بما فيها الأخبار الإعلامية الكاذبة التي هي أكثر خطورة من السلاح.

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- لتكن قاعدة للجميع -

الإنسان الذي لا يملك رد الحجة بالحجة إلا بالشتيمة عليك أن تثق تماماً بأنه إنسان غير سوي وناقص الأهلية والدين ويتطلب سرعة علاجه، لندعُ له بالشفاء البطيء إلى أن يتعظ.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه.

