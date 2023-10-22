نجوم «هوليوود» يطالبون بوقف العدوان على غزة: التاريخ يراقب

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بعث عشرات الممثلين والفنانين في «هوليوود»؛ من بينهم الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز جائزة «الأوسكار» خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحضّونه فيها على الضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون: «نحضّ إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدّسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله من دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن».

وقالوا في الرسالة: «نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئاً. وكما قال منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة: (التاريخ يراقب)».

وكان من بين الموقّعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريباً، سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي، وآخرون. وجاء في الرسالة: «يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)».

