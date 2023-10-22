لن ينفع جارك هدم دارك!

الاخيرة

لو كنت تسكن في حي أغلب سكانه أخوة لك واشتعلت النار في أحد بيوت الأشقاء، فالطبيعي والمنطقي وما تقتضيه قواعد الحكمة والوفاء أن تقوم بدعم ذلك الجار المنكوب بما تستطيع لتخفيف مصابه وتضميد جراحه، وهو الأمر القائم في كل البلدان إلا بلداً يرفع شعار... «إحنا غير» المدمِّر!

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فليس من الحكمة إطلاقاً بالمثال السابق وجميع أشقاء من اشتعلت النار في بيته يعملون جاهدين لإطفاء النار ومساعدة المصابين في تلك الدار المنكوبة أن تنفرد من بينهم بالعمل على إشعال النيران في بيتك وهدم دارك كوسيلة لإظهار حزنك على مصاب شقيقك، أمر هكذا سيجعل الجهود تتحول من الجار الشقيق المكلوم لمحاولة إنقاذ دارك، كما حدث في الماضي القريب، فأين الحكمة والعقل فيما يقوم به البعض؟!

أليس منكم رجل رشيد؟!

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آخر محطة:

لا أعتقد أن القضية عند البعض هي بالضرورة نصرة مظلمة الشقيق في فاجعته، القضية عند بعض «الحركيين» هي محاولة فرد عضلات وإظهار القدرة على الحشد وتحريك الجموع و«التحكم في القرار السيادي» والسيطرة على وسائل الإعلام، فإن نجحت هذه المرة ضد الآخرين، فقد يكون تحريك الجموع القادم محاولة إنجاح ما تم الفشل فيه عام 2011!

