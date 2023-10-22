«الخليجي» - «آسيان» تطالب بالقانون الدولي في غزة

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أكدت قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول «الآسيان التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الجمعة على دعم الحل السلمي في فلسطين. حيث تطرقت القمة التي ترأس وفد الكويت فيها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمته على دعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية، ورفض استهداف المدنيين في غزة. وأشار الامير محمد بن سلمان إلى أن «العنف المتصاعد في غزة يدفع ثمنه المدنيون» مضيفا «يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف، ونؤكد على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين». وشدد على أنه «ينبغي وقف العمليات العسكرية بغزة التي تمس حياة المدنيين والبنى التحتية»، ودعا إلى «حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع».

وفي شأن العلاقة مع دول «آسيان»، لفت بن سلمان إلى أن «حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج».وتابع «نتطلع لتعزيز العلاقات مع دول آسيان بجميع المجالات، ونثمن دعم دولكم ترشيح السعودية لتنظيم إكسبو 2030 في الرياض». وفي الإيجاز الصحافي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام القمة، قالت الأخيرة إن قادة الآسيان ودول الخليج يدعمون الحل السلمي في فلسطين، ويستنكرون الهجمات على غزة. وأوضحت أنه «اليوم نبني جسراً قوياً يربط بين منطقتينا، ونطور تعاوناً يُدر الفوائد على شعوبنا». وتابعت «نحن نكتب تاريخاً جديداً لعلاقات أقرب وأوثق بين دول الخليج ومجموعة الآسيان».

من جهته، أكد الوزير السعودي أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الاجتماع اعتمد «أن تكون القمة الخليجية ورابطة الآسيان بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين». ولفت إلى أن «مجموعتي دول الخليج ودول الآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة للتعاون، ونطمح أن تعزز هذه القمة التعاون والتنسيق». وفي بيان مشترك صدر عن قمة الرياض، أكدت دول الخليج ومجموعة آسيان إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى غزة. كما دعا البيان جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وخصوصاً مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ودعمت القمة «مبادرة المملكة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقاً للقانون الدولي» وأكد البيان «الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وحث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع». وشدد على «تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم». وجاءت القمة مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة امس أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وبحث القادة والزعماء المشاركون في القمة خطة العمل المشتركة 2024-2028، وكذلك تعزيز التعاون بين مجلس التعاون و«آسيان» في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب.

ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) هي منظمة جغرافية سياسية واقتصادية، أسست سنة 1976، وتضم كلاً من: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلند، وفيتنام.

