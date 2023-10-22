قمة كل عامين.. والدورة المقبلة في ماليزيا 2025

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اتفق المجتمعون في قمة الرياض لدول الخليج ورابطة الآسيان، على أن تستضيف السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في الرياض.

وحث البيان الختامي على «تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم». كما اتفقوا على عقد القمة المشتركة كل عامين، على أن تكون المقبلة في ماليزيا، في 2025.

واتفق المجتمعون كذلك وفق البيان الختامي، على «إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك». وبلغ حجم التجارة بين دول الخليج مع دول الآسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، إذ تشكل صادرات دول مجلس التعاون لدول الآسيان 9% في مجمل صادراتها، في حين بلغ حجم الواردات من دول الآسيان 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون.

وتعد «آسيان» ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا وتأسست عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

