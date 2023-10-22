قمة القاهرة.. الإنسانية أمام اختبار غزة

عربيات ودوليات

افتتحت في القاهرة أمس «قمة القاهرة الدولية للسلام» التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بهدف بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وترأس وفد الكويت في القمة ممثل سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وعقدت القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة، و3 منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة، وأضاف «ندين بوضوح استهداف المدنيين المسالمين» مشدداً على أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر» مطالبا بوضع «خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية».

وقال السيسي «نتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة.. ندعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء في غزة» مضيفاً أن مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة. وشدد على أن «القصف الإسرائيلي المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق المساعدات، ويجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وآمن». وأضاف أن «تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية» مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه حتى لو كان تحت الاحتلال» وأضاف الرئيس المصري «حل القضية الفلسطينية الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم..ويجب إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية».

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا موجها ضد المدنيين في غزة، ونحذر من تداعيات سياسة تهجير الفلسطينيين. واضاف إن «دوامة العنف تتجدد باستمرار بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين».مشددا على أن «حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني معروف هو الحل للأزمة الراهنة». واختتم الرئيس الفلسطيني بالقول مكررا 3 مرات: «لن نرحل وسنبقى في أرضنا».

من جانبه قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته إن «إسرائيل تجعل حل الدولتين مستحيلاً من خلال تسريع الاستيطان»، مشدداً على أن «ما يحدث اليوم هو نتيجة الفشل في تحقيق حل مستدام». وأضاف قائلا «لايمكن تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، ونرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وهو خط أحمر لنا جميعاً». كما شدد على أن «الأولوية اليوم هي وضع نهاية فورية لما يحدث في غزة، فالحصار الإسرائيلي على غزة استمر لسنوات طويلة وسط صمت دولي». وشدد العاهل الأردني أيضاً على أن «حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان، ويستدعي المحاسبة». كما أشار أيضاً إلى أنه «لا يمكن قبول سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة وما يحدث جريمة حرب». من جانبه أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رفضه القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده. ودعا ملك البحرين في كلمته إلى «العمل على الإفراج عن جميع الأسرى وإيصال المساعدات»، مشدداً على أنه «لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل الدولتين». كما أكد أيضاً أن «حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية، للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي». وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن «تطورات الأحداث في غزة تؤكد الحاجة الملحة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني». واستضافت القاهرة القمة بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف تخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية «حماس» والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وسط مخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع بريا.

