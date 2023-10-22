السعودية: نعرب عن خيبة أملنا من عجز مجلس الأمن

عربيات ودوليات

أكد الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، امس أن الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، معلنا رفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وطالب الامير فيصل بن فرحان، خلال كلمته بقمة السلام في مصر، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي. واضاف الوزير السعودي «نأمل أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة ونؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة». كما شدد «نعرب عن خيبة أملنا من عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال الأزمة حتى الآن». غوتيريش: حان الوقت لإنهاء هذا «الكابوس المروع» أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس خلال قمة القاهرة للسلام أنه «حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع»، في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث. وعقدت قمة دولية في مصر امس دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسعى لوضع حدّ للحرب، حضرها عدد من القادة ورؤساء الحكومات العربية والأجنبية. وقال غوتيريش في كلمته إن «حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار، وحان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل». وتابع « من الصعوبة أن نصل لحل مشترك ولكن علينا تخفيف المعاناة».