إيقاف غوميس سنتين بسبب المنشطات

دوليه

أُوقف الارجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميس المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2022، لمدة عامين بتهمة تناول المنشطات من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية الى فترة مشاركته مع ناديه السابق اشبيلية، حسب ما اعلن ناديه مونتسا الايطالي المُنضم اليه منذ أواخر سبتمبر.وجاء في بيان النادي الايطالي «يعلن مونتسا عن تلقيه رسالة من الاتحاد الدولي (فيفا) عبر الاتحاد الإيطالي بقرار صادر عن وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية بشأن أليخاندرو داريو غوميس».

وتلقى اللاعب البالغ 35 عاماً عقوبة الايقاف لمدة عامين بعدما جاءت نتيجة اختبار «تيربوتالين» ايجابية حيث يزعم اللاعب انه تناولها كدواء لعلاج السعال.

