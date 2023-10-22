ميلان يدافع عن الصدارة أمام يوفنتوس

دوليه

يدافع ميلان عن صدارته عندما يستضيف يوفنتوس أحد منافسيه على اللقب اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، في مواجهة قوية تطغى عليها فضيحة مراهنات تهزّ «سيري أ» منذ أيام. وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل الانكليزي حالياً) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في صفوف الأخير، في حين اوقف الاتحاد الايطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 اشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة. وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار.وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت الى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي. وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاماً) وزانيولو (24) اللذان يخوضان غمار الدوري الانكليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما. وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب الإيطالي السبت أمام مالطا (4-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024، وأيضاً عن المواجهة إنكلترا (1-3) ضمن التصفيات ذاتها. وبالنسبة الى يوفنتوس، فانها ثاني ضربة يتعرّض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب انتهاكات المنشطات. وسيستعيد يوفنتوس خدمات هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش بحسب ما كشفه مدرب الأول ماسيميليانو اليغري. وقال أليغري في مؤتمر صحافي عشية المباراة «تدرّب فلاهوفيتش هذا الاسبوع وهو في حالة جيدة. لا أدري ما اذا كان سيبدأ المباراة أساسياً. على أي حال، اذا بدأ المباراة فلن يخوض الدقائق التسعين كاملة».

وتابع «ربما يدخل احتياطياً خلال المباراة، سأتخذ قراري بعد الحصة التدريبية الأخيرة. من المهم جدا الاستعانة مجددا بفلاهوفيتش فهو لاعب يسجل اهدافا مهمة». في المقابل يحوك الشك حول مشاركة المهاجم انريكو كييزا وقال أليغري في هذا الصدد «خاض نصف حصة تدريبية الجمعة، وسنقرّر ما إذا سنستدعيه الى التشكيلة اذا كان في حالة جيدة». ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن جاره إنتر و4 نقاط عن يوفنتوس. ويعاني ميلان تحديداً من غيابات عدة في صفوفه بداعي الايقاف او الاصابة ابرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الاخيرة ضد جنوى قبل نافذة التوقف الدولي، كما اصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس في ربلة الساق وسيغيب نحو شهر عن الملاعب. وبالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطراً لاشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث.

