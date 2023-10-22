صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون

دوليه

ابتسم «دربي ميرسيسايد» الـ243 لطرفه الأحمر، فتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عددياً 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، أمس على ملعب أنفيلد في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي رافعا رصيده إلى عشرين نقطة .

وبعد ثلاثة أيام من طلبه «تقديم المساعدة الانسانية فوراً» لسكان غزّة في ظل الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس، سجّل صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء دون المبالغة في احتفاله، والثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة. وخسر ليفربول مرّة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كوفيد في فبراير 2021 على ملعب أنفيلد 2-0 بدون جماهير. وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يخسر امام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيمياً فادحاً بحقه 1-2 ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2.في المقابل، عاد إيفرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في تسع مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط.

