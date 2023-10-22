دورتموند واصل انتصاراته

دوليه

ارتقى بوروسيا دورتموند الى صدارة ترتيب الدوري الالماني مؤقتاً بعدما حقّق فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة أول من أمس. وسجّل هدف الفوز يوليان براندت (67) ليرفع دورتموند رصيده الى 20 نقطة في المركز الاول بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الثاني ونقطتين عن شتوتغارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين امام فولفسبورغ وأونيون برلين توالياً. كما يبقى بايرن ميونيخ حامل اللقب (17 نقطة) على مقربة وسيكون في مواجهة مضيفه ماينتس صاحب المركز السابع عشر قبل الاخير. وهذا الفوز الخامس توالياً لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (6 انتصارات وتعادلان) ليواصل دورتموند صعوده الايجابي بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل. وإدراكاً منه لأهمية هذه المواجهة ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حرص بوروسيا دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى الأراضي الألمانية بسرعة بالغة بعد انتهاء مهمتهم مع «دي مانشافت» هذا الأسبوع، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.

