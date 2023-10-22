برشلونة يستقبل بلباو

دوليه

يستقبل برشلونة نظيره أتلتيك بلباو اليوم ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني. ويأمل برشلونة بعدم التفريط في النقاط وتذليل فارق الـ 3 مقاط الذي يفصله عن غريمه ريال مدريد المتصدر قبل الكلاسيكو المقرر في 28 أكتوبر الحالي. وتنتظر النادي الكاتالوني اليوم مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام فريق مدربه السابق إرنستو فالفيردي.

ورغم أن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في الليغا حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه فرط في أربع نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة ما كلفه التنازل عن الصدارة التي استعادها النادي الملكي. ويعاني النادي الكاتالوني من غيابات بارزة في صفوفه في مقدمتها الهولندي فرنكي دي يونغ وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه يملك أسلحة بديلة أبرزها فيران توريس الذي بات ركيزة أساسية بالنسبة لتشافي وكان عند حسن ظنه في ظل غياب ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

