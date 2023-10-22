شو يغيب عن مان يونايتد

دوليه

كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد الإنكليزي ان غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى منتصف نوفمبر، على أن يعود الى الملاعب بعد نافذة المباريات الدولية. ويعاني شو من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز في 19 اغسطس وغاب حتى الآن عن 9 مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بالاضافة الى اربع مباريات دولية في صفوف منتخب انكلترا.

وستخوض كتيبة تن هاغ سبع مباريات من الآن وحتى فترة التوقف الدولي، اعتباراً من مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري المحلي. ويعاني يونايتد من إصابات عدة لا سيما تلك التي تتعلق باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان-بيساكا منذ فترة، في حين اصيب في الاونة الاخيرة الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ الى اشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان امرابط في هذا المركز،.

