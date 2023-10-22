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دوليه

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هاو يدعم تونالي


أصرّ مدرب نيوكاسل إدي هاو أنّ لاعبه الايطالي ساندرو تونالي يملك مستقبلا طويلا في النادي الانكليزي مع انتظار نتائج التحقيق حول مراهنات رياضية غير مشروعة. ويواجه اللاعب البالغ 23 عاماً، والذي انتقل الى نيوكاسل مقابل 67 مليون دولار أميركي قادماً من ميلان الايطالي في يوليو، خطر الايقاف الطويل في ظل استمرار التحقيق في بلاده. وكان نيوكاسل قد أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانا أكدّ فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي للعبة فيما يتعلق «بمراهنات غير مشروعة». وأشار بيان النادي الى أن «ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية». وعن رغبة تونالي بالاستمرار مستقبلا في النادي الانكليزي أجاب هاو «لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى، لأن الجواب هو «نعم» من الجانبين». وتابع «سوف ندعمه وبشكل مستمر ونراه جزءاً من فريقنا لسنوات عديدة، وأنا أعلم أن هذا هو نفس الشيء الذي يفكر فيه من جهته ايضا». وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات لكن هاو قال إنه متاح لمواجهة كريستال بالاس ضمن الدوري المحلي.


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