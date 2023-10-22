«القائمة الموحدة» اكتسحت الانتخابات.. ولبيب رئيساً للزمالك

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فاز حسين لبيب برئاسة الزمالك المصري لـ 4 أعوام في الانتخابات التي أجريت أول من أمس واكتسحتها بالكامل القائمة الموحدة بقيادته.

وأعلن المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الزمالك النتيجة النهائية للتصويت.

وحسم حسين لبيب مقعد الرئيس بعدما حصد 15 ألفا و229 صوتا مقابل ألفين و24 صوتا فقط لفاروق جعفر.

كما فاز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس بعد صراع قوي مع هاني العتال ونال مقعد أمين الصندوق حسام المندوه متفوقا على كل من خالد لطيف وعبد المجيد سليم.

وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز أحمد سليمان وهاني برزي وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد. وفي صراع المقاعد تحت السن تفوق كل من نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.

وقال لبيب عقب فوزه بالانتخابات: «شكرا لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على ثقتها الغالية في القائمة الموحدة بالكامل».

وأضاف: «سعيد لأننا نجحنا بالكامل، وهي ثقة غالية من الجمعية العمومية التي نفذت ما طلبناه بانتخاب القائمة كاملة، والآن حان وقت العمل من أجل مصلحة نادي الزمالك».

وتابع: «أدعو جميع من تنافسوا على المقاعد المختلفة خلال الانتخابات، من أجل التواجد داخل نادي الزمالك بهدف مساعدة القلعة البيضاء».

وأتم: «المجلس الجديد لنادي الزمالك سيعمل بقوة من أجل تنفيذ جميع الأفكار، سواء التي اقترحها أو المقترحات الخاصة بالمرشحين خارج القائمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة».

في سياق آخر رفضت الجمعية العمومية للزمالك بشكل رسمي ميزانية مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية للزمالك رفض الأعضاء الميزانية التي تم عرضها عليهم. بهذا القرار يتم إحالة الميزانية بالكامل إلى الجهة الإدارية تمهيدا لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

