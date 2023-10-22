فوز صعب للهلال.. وتعادل الاتحاد

دوليه

ابتعد فريق الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين بتغلب على ضيفه الخليج 1-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة، مستفيدا من تعادل الاتحاد والتعاون 1-1 في مباراة سجلّ فيها النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفًا قبل ان يسقط فريقه في فخ التعادل بهدف عكسي.

وفي المباراة الاولى، خاض الهلال اللقاء بعد تلقيه قبل يومين خبرًا سيئًا تمثل بإصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده.

وحمل هدف الهلال توقيع الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30)، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما نجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

واستفاد الهلال على اكمل وجه من تعادل منافسَيه الاتحاد والتعاون ضمن المرحلة ذاتها بنتيجة 1-1، وذلك بعد ان سجّل بنزيمة هدف التقدم لفريقه قبل ان يُسقطه في فخ التعادل بهدف عكسي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وتقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كريم بنزيمة (22) قبل أن يسجل اللاعب نفسه بالخطأ في مرماه مهديا التعادل للتعاون (26).

وحقق الفتح فوزاً كبيراً عندما تغلب على ضيفه أبها 4-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ورفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي أبها على رصيده السابق 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وتغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية. وتجمد رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 14 نقطة بالمركز الثامن.

