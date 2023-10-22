«الشطرنج الشتوية» اختتمت منافساتها

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اختتمت بطولة الشتاء الثانية للشطرنج السريع التي نظمها النادي الكويتي للألعاب الذهنية منافساتها أول من أمس بتتويج الفائزين. وحصد المركز الأول اللاعب ادفيك سيريني فاسان تلاه ميتيليش رانجيت ثانيا وجاء نيشان فيذيا صقر ثالثا. وقال رئيس لجنة التحكيم في البطولة والحكم الدولي خلف العازمي في تصريح لـ «كونا» عقب الختام إن البطولة شهدت مشاركة 46 لاعبا ولاعبة وكانت مكونة من سبع جولات لكل جولة مدة لعب 10 دقائق لكل لاعب وبإضافة ثلاث ثوان. وأشار العازمي الى أن النادي يكثف نشاطه ويضاعف جهوده في التدريب واستيعاب هواة اللعبة تشجيعا لعشاق الشطرنج.

