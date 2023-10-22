القادسية في مهمة صعبة أمام النصر

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تختتم اليوم الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بمواجهة قوية تجمع القادسية مع النصر في الساعة 07:15 مساءً على ستاد علي صباح السالم في مباراة يتطلع فيها الأصفر والعنابي إلى الاقتراب من الصدارة وتقليص الفارق مع الكويت المتصدر والذي تعثر في انطلاق الجولة بتعادله مع خيطان 1-1 أول من أمس.

ويملك القادسية 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن الكويت و3 عن العربي الثاني الذي حقق فوزاً صعباً على الفحيحيل أول من أمس أيضاً بنتيجة 2-1. ولم يرق المستوى الذي يقدمه الأصفر بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم إلى المستوى المطلوب رغم الأسماء المميزة التي يضمها الفريق، وظهر الفريق بصورة غير مرضية في مبارياته السابقة وآخرها مواجهة الدربي مع العربي والتي انتهت بالتعادل 1-1. وخاض القادسية مباراتين وديتين مع التضامن خلال فترة التوقف الدولي تعادل في الأولى 2-2 وخسر الثانية 1-2، الأمر الذي زاد من قلق الجماهير على وضع الفريق ومدى قدرته على مواصلة المنافسة.

على الجانب الآخر، تجاوز النصر البداية المتعثرة بالتعادل مع كاظمة والخسارة أمام السالمية، بتحقيق فوزين متتاليين على الشباب وخيطان في الجولتين الثالثة والرابعة، ولا شك أن مواجهة اليوم تعتبر اختباراً صعباً للمدرب ظاهر العدواني وفريقه الذي يضم عناصر مميزة في كل المراكز.

وكانت الجولة افتتحت بتعادل مثير بين الكويت وخيطان 1-1 على ستاد الكويت الذي شهد آخر مباراة قبل إغلاقه لإجراء الصيانة. وافتتح خيطان التسجيل عن طريق البرازيلي ويلنجتون في الدقيقة العاشرة بتسدسدة من خارج المنطقة، وتعادل الكويت في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه فهد الهاجري، علماً بأن حارس خيطان المتألق علي فاضل تصدى لركلة جزاء سددها التونسي طه ياسين في الدقيقة 75. وهو التعثر الأول للأبيض بعد 4 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، في حين رفع رصيده إلى 5 نقاط.

وفي مباراة ثانية، تغلب العربي على الفحيحيل 2-1 على ستاد جابر الدولي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، في حين ظل الفحيحيل على رصيده السابق بنقطتين. سجل للعربي المغربي حمزة خابا في الدقيقتين 68 و86، فيما سجل هدف الفحيحيل الوحيد المدافع ماجد العنزي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

