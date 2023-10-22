خسارة «أزرق اليد» أمام اليابان

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خسر «أزرق اليد» أمام اليابان 32-30 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» المقامة في قطر لغاية 28 أكتوبر الحالي. وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها فازت إيران على كازاخستان 42-20، في حين تغلبت كوريا الجنوبية على الهند 46-19 ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبهذه الهزيمة تتراجع آمال الأزرق بصورة كبيرة في المنافسة على التأهل فيما تساوى اليابان وايران في صدارة المجموعة بفوزين لكل منهما، يأتي بعدهما البحرين بانتصار وهزيمة ثم الأزرق وكازاخستان بهزيمتين.

وكان «أزرق اليد» بدأ مشواره في التصفيات بالهزيمة أمام إيران 28-29. وقدم الأزرق عرضا مميزاً أمام المنتخب اليابان وكان نداً طوال اللقاء حيث انهى الشوط الاول متقدما 16-15 لكنه تأثر بخروج بعض لاعبيه بالايقاف لمدة دقيقتين في أوقات صعبة في الشوط الثاني ما منح الفريق الياباني الفرصة في الابتعاد بالنتيجة والفوز في المباراة.

ويخوض الأزرق اليوم مباراته الثالثة في البطولة أمام نظيره البحريني في 05:00 مساء. وينص نظام البطولة على تأهل البطل إلى أولمبياد باريس، فيما يلعب الثاني والثالث في الملحق مارس المقبل.

