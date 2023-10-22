عبيد: نقطة ثمينة ومرضية

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أشاد مدرب خيطان إبراهيم عبيد بأداء فريقه بعد التعادل مع الكويت، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا أداءً نموذجياً في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم خيطان بهدف دون رد. ووصف عبيد النقطة التي حصدها فريقه من الكويت بـ «الثمينة والمرضية»، وقال: «المباراة سارت في الاتجاه الذي رسمه مع اللاعبين»، مشيراً إلى أن الضغط الهجومي للكويت في الشوط الثاني مع تراجع لاعبيه للدفاع، تسبب في تلقى هدف في الوقت بدل الضائع. وأضاف أن «نقطة التعادل مرضية، مشيداً بالحارس على فاضل «الذي يقدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم، وحتى في المباريات التي خسرها الفريق».

