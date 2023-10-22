«طائرة الأصفر» واصل انتصاراته

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واصل القادسية انتصاراته في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، بفوزه السادس على التوالي وجاء على حساب كاظمة بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن الجولة السادسة من البطولة التي شهدت أيضا فوز الكويت على الشباب 3-1، والعربي على اليرموك بالنتيجة ذاتها، وبرقان على الساحل 3-0. وبهذه النتائج رفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب إلى جانب برقان صاحب الرصيد ذاته بمباراة أكثر، ثم يأتي الكويت والعربي بـ 12 نقطة لكل منهما، وكاظمة 9 نقاط، والشباب 6 نقاط، والساحل نقطتين، والتضامن نقطة، وأخيراً اليرموك دون رصيد من النقاط.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

