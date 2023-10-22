الهاجري: التعادل أفضل من الخسارة

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اعتبر مدافع الكويت فهد الهاجري أن التعادل أمام خيطان أفضل من الخسارة، وذلك بعد تسجيله هدف الإنقاذ للأبيض في الوقت بدل الضائع. وقال الهاجري في تصريحات صحافية: «المباراة ارتقت للمستوى المطلوب من جميع النواحي الفنية، وأداء اللاعبين القوي على مدار الشوطين، إلا أن إضاعة الوقت من جانب فريق خيطان، كان السلبية الوحيدة»، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه لاعبو خيطان. وأضاف الهاجري أن مشوار الدوري لا يزال طويلا، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد في جميع المباريات، معربًا عن ثقته في زملائه، وقدرتهم على تجاوز ضياع نقطتين في مشوار الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

