ختام مميز لـ «مبارزة الأشبال»

محلية

اختتمت أول من أمس بطولة الكويت العامة للأشبال في الأسلحة الثلاثة ( السابر - الفلورية - الايبية) التي نظهما اتحاد المبارزة بمشاركة 125 لاعب يمثلون الاندية المحلية بالاضافة الى مشاركة لاعبي منتخب أوزبكستان للأشبال وذلك على صالة الاتحاد بمنطقة الدعية.

وفي منافسات الفلوريه، حقق فيصل الزامل الميدالية الذهبية، وعيسى الشطي الفضية، وعبدالعزيز الكندري ومحمد حاجيه البرونزية. وفي الايبيه، حقق علي النكاس الميدالية الذهبية وعبدالعزيز الأنصاري الميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية كل من خليفة الخربان وعيسى الحربي على. أما في سلاح السابر، فأحرز الأوزبكي عبدوكريم بيكو? الذهبية، وفواز عبدالله الفضية، وكل من إبراهيم محمد وعبدالعزيز الزامل الميدالية البرونزية

وشهد الحفل الختامي تكريم النائب شعيب شعبان للبطل يوسف الشملان بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في «آسياد هانغتشو» بحصوله على الميدالية البرونزية التي تعتبر أول ميدالية كويتية خليجية عربية في لعبة المبارزة في تاريخ دورات الالعاب الآسيوية.

