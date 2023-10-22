«سوبر السلة» بين الكويت والقادسية

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يلتقي الكويت مع القادسية في 06:00 مساء في لقاء كاس السوبر لكرة السلة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وتعتبر مباراة كأس السوبر بنسختها الثامنة انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024. وحقق الكويت لقب السوبر في النسخ الستة الأولى قبل أن يوقف كأظمة سلسلة الأبيض في النسخة الماضية. وتجمع المباراة الكويت بصفته بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، والقادسية وصيف بطولة كأس الاتحاد.

ويسعى الأبيض اليوم إلى استعادة اللقب فيما يحاول القادسية زعيم بطولات الدوري بـ22 لقب تحقيق لقبه الاول ببطولة السوبر. ويدخل الفريقان بعد مشاركتهما في بطولة الاندية العربية الـ35 التي اقيمت في العاصمه القطرية الدوحة واختتمت منافساتها الاسبوع الماضي بعد ان حقق الابيض المركز الثالث في البطولة فيما خرج الاصفر من دور الـ16 بعد خسارته من دجلة الجامعة العراقي.

واستعد الفريقان الى المباراة والموسم بشكل عام من خلال المشاركة في البطولة العربية سبقها معسكر لكليهما في العاصمة الصربية بلغراد. وتبدو صفوف الابيض مكتلمة في المباراة عبر جاهزية جميع اللاعبين وعلى رأسهم الاخوين حمد ومحمد عدنان وعبدالرحمن السهو المنتقل حديثاً لصفوف الابيض من القادسية إلى جانب محترفيه الاميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان بقيادة مدربه الالماني بيتر شومرز الذي يتمتع بخبرة كبيرة اذ يقود الفريق للموسم السادس على التوالي.

وفي المقابل، يخوض القادسية مباراة اليوم بوجه جديد بعد تعاقد الادارة مع المدرب الاميركي ستيبنغ الى جانب تعاقده مع مواطنه الونو الذي لعب للجهراء الموسم الماضي، الأميركي الأخر رونالد لوري، كما تعاقد الاصفر مع محمد اشكناني وراشد الرباح الذي سيغيب اليوم بسبب الاصابة.

