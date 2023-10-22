الأمم المتحدة تحذر من «إبادة جماعية» في غزة

عربيات ودوليات

حذر خبراء أمميون من تعرض الفلسطينيين لـ «إبادة جماعية» داعين إلى الحيلولة دون ذلك، وأعربوا عن قلقهم من أن يؤدي استمرار الحصار على قطاع غزة إلى «نتائج إنسانية وقانونية كبيرة.» وأوضح تقرير أعده فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن «القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم 17 أكتوبر الجاري أسفر عن سقوط أكثر من 470 مدنيًا وإصابة مئات آخرين جراء بقائهم تحت الأنقاض»، وأضاف أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن اليوم نفسه شهد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ومخيمين للاجئين مكتظتين بالسكان. كما أعرب التقرير عن قلق الخبراء من أن يؤدي تشديد إسرائيل حصارها المتواصل منذ 16 عامًا على غزة، وحرمان قرابة 2.2 مليون شخص من الاحتياجات الأساسية، إلى «نتائج إنسانية وقانونية كبيرة».

وأشار إلى خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم. ودعا الخبراء إلى الحيلولة دون تعرض الفلسطينيين لـ «إبادة جماعية»، مؤكدين ضرورة «إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين».

ولليوم الخامس عشر على التوالي لا تزال غزة محاصرة ومحرومة من المساعدات الإنسانية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف واستشهاد مزيد من المدنيين.. وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، قد أعلن أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل السبت بعد أن كان متوقعًا أن تدخل الجمعة إلى القطاع المحاصر،وذلك بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعبر حيث شدد على ضرورة نقل شاحنات المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى غزة.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستستمر أسابيع طويلة، حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري: إن «الحرب مع فصائل غزة ستستمر أسابيع طويلة، وبانتظارنا أيام صعبة» وأردف «نعمل بكل الطرق الممكنة على تحديد مواقع المختطفين في غزة، وإطلاق سراحهم». وتابع هاغاري أن «استعادة كل المختطفين من قطاع غزة على سلم أولوياتنا». وزاد: «القوات الإسرائيلية مستمرة في غاراتها ضد قطاع غزة، وكل من كانت له يد في هجوم السبت (7 أكتوبر) دمه مهدور». وفي رده على سؤال أحد الصحافيين بشأن الحرب البرية في غزة قال هاغاري: «نواصل الاستعداد للخطوات التالية».

